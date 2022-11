Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Burberry: poursuit sa progression après les semestriels information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 17:19

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 3% à la Bourse de Londres après un gain hier de 1,6% suite à l'annonce des résultats sur la période de six mois s'étant achevée le 1er octobre 2022. Plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur suite à cette annonce.



Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Burberry avec un objectif de cours relevé de 2000 à 2200 pence, dans le sillage d'estimations de profit opérationnel rehaussées de 3% et 5% pour les exercices 2023 et 2024 de la maison de luxe britannique.



Le broker met en avant un dépassement des attentes au premier semestre comptable, un point stratégique du nouveau CEO Jonathan Akeroyd bien accueilli et les perspectives d'un attrait accru de la marque avec le nouveau directeur de la création Daniel Lee.



'Le titre ne figure pas parmi nos valeurs favorites du secteur, mais il offre un potentiel de croissance autonome intéressant sous sa nouvelle direction qui peut s'appuyer sur le dur travail accompli ces dernières années', estime Stifel.



UBS confirme pour sa part son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 1838 pence. L'analyste estime que le trimestre est globalement en ligne avec les attentes.



' Les ventes au détail LFL du T2 ont atteint +11%, soit plus que les prévisions de +8% (UBSe +9%). L'EBIT ajusté du 1er semestre s'élève à 238 millions de livres sterling contre 234 millions de livres sterling (UBSe 233 millions de livres sterling), avec une marge EBIT ajustée de 17,7% en ligne avec les prévisions (UBSe 17,3%) ' indique UBS.



Burberry a indiqué avoir fixé un nouvel objectif à moyen terme, ciblant des ventes de 4 milliards de livres sterling à changes constants, avec une croissance élevée, à un chiffre.