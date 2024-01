Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Burberry: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Burberry perd plus de 2% à Londres, sur fond d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 1950 à 1550 pence, sur le titre de la maison de luxe qui 'manque de catalyseurs' selon le broker.



'Nous n'en sommes encore qu'aux premiers jours de l'ère Daniel Lee et la dégradation des tendances du secteur depuis septembre dernier rendra probablement difficile pour Burberry de faire ses preuves que les investisseurs attendaient', estime le broker.





Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE -2.21%