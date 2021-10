Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry : nomination d'un nouveau DG information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Burberry gagne du terrain ce lundi à la Bourse de Londres après avoir nommé Jonathan Akeroyd, l'actuel patron de Versace, au poste de directeur général. Akeroyd prendra la direction générale de la maison de luxe britannique le 1er avril 2022, a précisé le groupe dans un communiqué. Il remplacera Marco Gobbetti, dont le départ pour Ferragamo - prévu à la fin de l'année - était déjà connu. De nationalité britannique, Jonathan Akeroyd - qui est âgé de 54 ans - occupait depuis 2016 les fonctions de directeur général de la marque milanaise Gianni Versace. Avant cela, il avait été directeur général d'Alexander McQueen (groupe Kering) entre 2004 et 2016, après avoir débuté sa carrière au sein du grand magasin londonien Harrods. Pour les analystes d'UBS, son arrivée est synonyme de réduction de l'incertitude concernant l'évolution de la direction, Jonathan Akeroyd étant bien connu du marché pour le redressement qu'il a opéré chez Versace tout en ayant su respecter l'héritage de la marque. Vers 10h45 (heure de Londres), le titre Burberry progressait de près de 0,3% alors que son indice sectoriel en Europe, le STOXX Europe 600 Personal & Household Goods, avançait de 0,1%.

Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE +1.80%