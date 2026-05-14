Burberry-Les ventes au T4 affectées par le ralentissement du tourisme lié à la guerre en Iran

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Burberry BRBY.L a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre conforme aux prévisions, alors que la guerre en Iran a freiné le tourisme et les achats, annulant ainsi les gains liés à son redressement axé sur son héritage.

Le coup porté au secteur mondial du voyage et la crise liée à la hausse du coût de la vie, due à la guerre au Moyen-Orient, ont compromis les premiers signes de reprise sur le marché du luxe, qui pèse 400 milliards de dollars (341,53 milliards d'euros), réduisant les bénéfices et aggravant le ralentissement observé ces dernières années après l'essor post-pandémique.

Burberry, considérée comme l'une des marques de luxe les moins exposées, a annoncé une hausse de 5% de ses ventes au détail à périmètre constant pour le trimestre clos le 28 mars, portant la croissance annuelle à 2%. Ces chiffres correspondent aux prévisions des analystes selon un consensus établi par l'entreprise.

Ses ventes dans la région Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique ont reculé de 2% au quatrième trimestre, tandis que les autres régions ont enregistré une forte croissance.

Burberry a également annoncé jeudi que son président, Gerry Murphy, prendrait sa retraite dans le courant de l'année et serait remplacé par William Jackson.

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore et Helen Reid à Londres; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)