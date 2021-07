Burberry : le titre chute après un trimestre sans éclat

(CercleFinance.com) - Avec un repli de 4%, le titre Burberry accuse vendredi la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 après un premier trimestre jugé sans attrait de la part de la maison de luxe britannique.

Vers 10h30 (heure de Londres), l'action chute de 4%, quand l'indice-phare de la place londonienne avance dans le même temps de 0,5%.

Burberry a fait état ce matin d'un bond de 90% de ses ventes à périmètre comparable à l'issue d'un premier trimestre fiscal qualifié d''excellent'.

A taux de change constants, ses ventes de détail ont grimpé de 98% à 479 millions de livres sur les trois mois au 26 juin, alors que les analystes attendaient en moyenne 442 millions.

Le groupe - connu pour ses imperméables et ses écharpes en cachemire - fait surtout remarquer que les ventes réalisées sur la base de prix de vente complets (c'est-à-dire sans ristourne) ont accéléré et que ses nouvelles collections et campagnes marketing ont su attirer une clientèle inédite et rajeunie, qui s'est notamment tournée vers ses catégories les plus 'stratégiques', à savoir la maroquinerie et les manteaux.

Les analystes d'UBS, qui sont à la vente, évoquent malgré tout un trimestre ressorti globalement 'en ligne' avec les attentes.

'Burberry a dévoilé une performance de premier trimestre sans grand éclat, surtout lorsqu'on la compare avec celle de Richemont, qui a également publié ses chiffres aujourd'hui', souligne le broker suisse.