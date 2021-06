Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry : le DG annonce son départ, le titre décroche Cercle Finance • 28/06/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Burberry a fait état lundi du départ prochain de son directeur général, Marco Gobbetti, une annonce qui se traduisait par une chute de plus de 7% du titre de la maison de luxe à la Bourse de Londres. Le groupe britannique a annoncé lundi dans un communiqué que son directeur général avait notifié au conseil d'administration sa décision de quitter la société à la fin de l'année. Burberry précise que Gobbetti a décidé de quitter ses fonctions afin de saisir une opportunité professionnelle qui s'est présentée en Italie et de passer plus de temps auprès de sa famille. Le cadre dirigeant, arrivé au sein du groupe il y a cinq ans, est considéré comme le grand artisan de la transformation de la marque. Depuis son entrée en fonction, le cours de l'action a quasiment doublé. Le conseil d'administration a indiqué qu'un processus de recrutement visant à le remplacer allait prochainement démarrer. A 9h45 (heure locale), le titre perdait 7,1%, accusant la plus forte baisse de l'indice FTSE 100, lui-même en repli de 0,4%. Ce recul vient limiter à 17% ses gains depuis le début de l'année.

Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE -6.73%