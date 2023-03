Burberry: la directrice financière recrutée chez McLaren information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 11:11

(CercleFinance.com) - Burberry a annoncé mercredi qu'il était allé recruter sa nouvelle directrice financière chez le constructeur britannique de voitures de luxe McLaren Group.



Kate Ferry doit rejoindre ses équipes au plus tard au mois de septembre, en remplacement de Julie Brown qui quittera son poste au mois d'avril après plus de six années passées au sein de la société.



Ferry est actuellement la directrice financière de McLaren Group, où elle chapeaute la stratégie financière et les relations avec les investisseurs, tout en contribuant à l'orientation stratégique du constructeur dans un sens plus large depuis maintenant deux ans.



Avant son arrivée chez McLaren, elle avait été la directrice financière de l'opérateur de téléphonie TalkTalk entre 2017 et 2021. Elle siège également au sein du conseil d'administration de la chaîne de restauration rapide Greggs.



Chez Burberry, elle aura la tâche d'aider le directeur général Jonathan Akeroyd à poursuivre le récent redressement amorcé par la maison de luxe britannique.



Suite à sa nomination, l'action Burberry lâchait 2,4% mercredi matin à la Bourse de Londres. Le titre affiche néanmoins une hausse de plus de 46% sur les 12 mois écoulés.