Burberry: hausse de 32% du BPA semestriel

(CercleFinance.com) - Burberry annonce que ses ventes ont atteint 1,34 milliard de livres sterling au cours de la période de six mois s'étant achevée le 1er octobre, en hausse de 5% à taux de change constant par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat opérationnel ajusté ressort à 238 M£, en hausse de 6% à changes constants, avec une marge de 17,7% en hausse de 10 bps.



Dans ces conditions, le BPA ajusté s'établit à 44,3 pence, contre 33,5pence un an plus tôt, soit une hausse de 32% en données reportées (ou +15% à changes constants)



'Nous maintenons nos prévisions à court terme pour l'exercice 2024 tout en étant conscients de l'environnement macroéconomique difficile et de son impact potentiel sur les ventes', indique la firme.



Burberry ajoute avoir établi un nouvel objectif à moyen terme, ciblant des ventes de 4 milliards de livres sterling à changes constants, avec une croissance élevée, à un chiffre.