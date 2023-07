Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry: hausse de 18% des ventes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Les ventes des magasins comparables au 1er trimestre sur l'exercice 2023-24 sont en croissance de 18 % à 589 millions de livre sterling. La hausse est de +11% pour les ventes hors Chine continentale, de +17% dans l'EMEIA, de +39% dans l'Asie du Sud Pacifique, de +44% pour le Japon, de +6% en Corée du Sud et en repli de -8% dans les Amériques.



' Nous maintenons nos prévisions pour l'exercice en cours d'un TCAC élevé du chiffre d'affaires par rapport à la base de l'exercice 20, ce qui équivaut à une croissance à deux chiffres pour l'exercice 2023-2024 et à une marge d'exploitation ajustée d'environ 20 % à TCC Nous maintenons également notre objectif à moyen terme de 4 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires ' indique le groupe.



Au cours du trimestre, le groupe a rénové 19 magasins, y compris le magasin New Bond Street à Londres, qui a rouvert ses portes en juin.



' Nous avons réalisé de bons progrès au cours du trimestre, avec une forte croissance du chiffre d'affaires comparable, tirée par la reprise en cours en Chine continentale. Tout en étant conscients de l'environnement macroéconomique incertain, nous sommes confiants dans la réalisation de nos prévisions pour l'exercice 2023-2024 et à moyen terme. ' a déclaré Jonathan Akeroyd, président-directeur général.





Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE -0.02%