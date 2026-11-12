Burberry grimpe en Bourse, le 2e trimestre dépasse les attentes

Exposition internationale d'importation de Chine à Shanghai
par Raechel Thankam Job et Helen Reid
12 novembre (Reuters) - La marque de luxe britannique Burberry bondit en Bourse jeudi après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice au deuxième trimestre supérieurs aux attentes, allant à contre-courant du ralentissement général du secteur du luxe qui a pesé sur ses principaux concurrents.
À la Bourse de Londres, l'action grimpe de 7,7% vers 08h25 GMT, se dirigeant vers sa meilleure séance depuis mai 2025. Le secteur du luxe en Europe prend 1,52% au même moment.
Alors que les ventes des conglomérats du luxe tels que LVMH et Kering peinent à progresser, la marque de luxe britannique, de taille bien plus modeste, a vu ses ventes progresser aux États-Unis et en Chine, où elle dit avoir séduit les consommateurs de la génération Z.
Depuis son arrivée à la tête de l’entreprise mi-2024, le directeur général Joshua Schulman s’est attaché à véhiculer une image chaleureuse de l’identité britannique en jouant sur les codes culturels et la stratégie marketing, en faisant notamment appel à des icônes du cinéma et de la télévision britanniques pour des courts-métrages décalés.
Les ventes au détail comparables ont progressé de 4% au deuxième trimestre clos le 26 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 3%, selon un consensus fourni par l'entreprise.
La croissance a été portée par une progression de 11% des ventes dans la région Amériques, tandis que celles de la Grande Chine ont augmenté de 5%.
Les ventes dans la région Europe et Moyen-Orient ont toutefois reculé pour le troisième trimestre consécutif, le conflit au Moyen-Orient et le ralentissement de l’activité touristique ayant pesé sur les marques de luxe.
En octobre, LVMH avait annoncé des ventes au troisième trimestre inférieures aux prévisions, en raison du ralentissement général des dépenses de luxe.
Le résultat d'exploitation ajusté pour le premier semestre s'est établi à 62 millions de livres sterling (74,20 millions d'euros), dépassant les prévisions des analystes à 44 millions de livres sterling.
(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore et Helen Reid à Londres ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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