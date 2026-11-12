Exposition internationale d'importation de Chine à Shanghai

par Raechel Thankam Job et Helen Reid

12 novembre (Reuters) - ‌La marque de luxe britannique Burberry bondit en Bourse jeudi après avoir publié un ​chiffre d'affaires et un bénéfice au deuxième trimestre supérieurs aux attentes, allant à contre-courant du ralentissement général du secteur du luxe qui a pesé sur ses principaux concurrents.

À la ​Bourse de Londres, l'action grimpe de 7,7% vers 08h25 GMT, se dirigeant vers sa meilleure séance depuis mai ​2025. Le secteur du luxe en Europe ⁠prend 1,52% au même moment.

Alors que les ventes des conglomérats du luxe tels ‌que LVMH et Kering peinent à progresser, la marque de luxe britannique, de taille bien plus modeste, a vu ses ventes progresser aux ​États-Unis et en Chine, où ‌elle dit avoir séduit les consommateurs de la génération Z.

Depuis ⁠son arrivée à la tête de l’entreprise mi-2024, le directeur général Joshua Schulman s’est attaché à véhiculer une image chaleureuse de l’identité britannique en jouant sur les codes culturels ⁠et la stratégie ‌marketing, en faisant notamment appel à des icônes du cinéma et de ⁠la télévision britanniques pour des courts-métrages décalés.

Les ventes au détail comparables ont progressé ‌de 4% au deuxième trimestre clos le 26 septembre, alors que les ⁠analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 3%, selon un ⁠consensus fourni par ‌l'entreprise.

La croissance a été portée par une progression de 11% des ventes dans la région ​Amériques, tandis que celles de la Grande ‌Chine ont augmenté de 5%.

Les ventes dans la région Europe et Moyen-Orient ont toutefois reculé pour le troisième ​trimestre consécutif, le conflit au Moyen-Orient et le ralentissement de l’activité touristique ayant pesé sur les marques de luxe.

En octobre, LVMH avait annoncé des ventes au ⁠troisième trimestre inférieures aux prévisions, en raison du ralentissement général des dépenses de luxe.

Le résultat d'exploitation ajusté pour le premier semestre s'est établi à 62 millions de livres sterling (74,20 millions d'euros), dépassant les prévisions des analystes à 44 millions de livres sterling.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore et Helen Reid à Londres ; version française Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)