Burberry : entouré après un point d'activité

(CercleFinance.com) - Burberry bondit de 8% à Londres, entouré après un point d'activité de la maison de luxe, d'où ressort qu'elle attend une croissance de ses ventes au détail de +28 à +32% à magasins comparables pour son quatrième trimestre comptable. 'Depuis décembre, nous avons continué d'observer un rebond vigoureux et prévoyons désormais des revenus et une marge opérationnelle ajustée supérieurs aux attentes du consensus', déclare le groupe britannique. Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2020-21 (dont les résultats préliminaires doivent paraitre en mai), il anticipe une baisse de ses revenus de 10 ou 11%, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée comprise entre 15,5 et 16,5%.

Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE +7.17%