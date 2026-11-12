Burberry enregistre des ventes supérieures aux attentes au T2

Le groupe de luxe britannique Burberry BRBY.L a annoncé jeudi que ses ventes au détail comparables du deuxième trimestre avaient dépassé les attentes, la croissance enregistrée aux États-Unis et en Chine ayant contribué à compenser la faiblesse observée en Europe et au Moyen-Orient.

Le retour à la croissance de Burberry contraste avec la baisse persistante des ventes des grands groupes du luxe tels que LVMH LVMH.PA et Kering PRTP.PA . Cette marque de luxe britannique, de taille bien plus modeste, a vu ses ventes progresser aux États-Unis et en Chine, où elle dit avoir séduit les consommateurs de la génération Z.

Les ventes au détail comparables ont progressé de 4% au deuxième trimestre clos le 26 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 3%, selon un consensus fourni par l'entreprise.

Le résultat d'exploitation ajusté pour le premier semestre s'est établi à 62 millions de livres sterling (74,20 millions d'euros), dépassant les prévisions des analystes à 44 millions de livres sterling.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore et Helen Reid à Londres ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)