BURBERRY enregistre des ventes en hausse au quatrième trimestre

(AOF) - Burberry a publié des ventes en hausse de 3% en comparable au quatrième trimestre 2019 (le troisième de son exercice 2019-2020), à 719 millions de livres. Une croissance portée par les ventes des nouvelles collections, surtout en Europe, et des accessoires. La croissance en Asie a souffert des émeutes à Hong Kong, et celle en Amérique du Nord est stable. Le groupe révise son objectif et table sur une croissance à un chiffre pour l'ensemble de l'exercice, comprenant un programme de réduction des coûts de 120 millions de livres.