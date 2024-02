Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Burberry: en repli, un analyste abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1,5% à la Bourse de Londres pénalisé par l'analyse d'UBS.



UBS confirme son conseil vendre sur le titre et abaisse son objectif de cours à 1000 pence (au lieu de 1099 pence) ce qui représente un potentiel de baisse de 25%.



' Les points de vente de Burberry génèrent environ 40 % de ses ventes et environ 60 % de son EBIT, mais présentent également un risque pour sa stratégie de valorisation de la marque. Nous constatons un risque supplémentaire de baisse ' indique UBS.



La direction s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice clos le 30 mars 2024 dans une fourchette de 410 à 460 millions de livres sterling, en deçà des prévisions précédentes.





Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE -1.42%