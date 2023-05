Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry: en recul avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - Burberry recule de pratiquement 3% à Londres, sur fond de propos d'Oddo BHF qui maintient son opinion 'sous-performance' sur le titre de la maison de luxe, et abaisse son objectif de cours de 2280 à 2220 pence.



Des résultats annuels de la veille, le bureau d'études retient que le groupe britannique 'subit de plein fouet le ralentissement aux Etats-Unis' et que son rebond en Chine continentale se révèle 'assez en dessous de celui observé par ses pairs'.





