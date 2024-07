Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Burberry: en berne sur des propos de brokers information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 15:54









(CercleFinance.com) - Burberry perd plus de 3% à Londres, pénalisé par des propos de brokers comme Deutsche Bank qui, tout en maintenant sa recommandation 'conserver', abaisse son objectif de cours de 1030 à 800 pence sur le titre de la maison de luxe britannique.



Revenant sur l'annonce d'un changement de CEO et d'un avertissement sur résultats lundi, il souligne que 'les investisseurs étaient de plus en plus frustrés par les performances et cherchaient un changement d'orientation stratégique'.



De son côté, UBS reste neutre sur Burberry, mais abaisse son objectif de cours de 52 à 40 euros, estimant que 'l'actualisation des prévisions pour l'année fiscale 2024 implique une visibilité limitée de la dynamique des bénéfices'.





