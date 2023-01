Burberry: deux nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 11:10

(CercleFinance.com) - Burberry a annoncé lundi les nominations de Giorgio Belloli et de Delphine Sonder aux postes nouvellement créés de chief digital, customer and innovation officer et de chief merchandising officer, respectivement, avec effet immédiat.



Après avoir travaillé plus de neuf ans chez Farfetch, Giorgio Belloli sera responsable chez Burberry de la direction des équipes mondiales de commerce électronique, de produits numériques et d'analyse, ainsi que d'une nouvelle fonction d'innovation.



Delphine Sonder, qui rejoint le groupe de luxe britannique après presque cinq ans chez Saint Laurent, dirigera le merchandising et la planification mondiale du prêt-à-porter et des accessoires, ainsi que la stratégie produit.