Burberry :de 'bons progrès' dans la réalisation des objectifs

(CercleFinance.com) - Burberry a déclaré avoir 'bien progressé' dans la réalisation de ses objectifs stratégiques au cours du dernier trimestre, citant la forte croissance en Chine, ainsi que pour les produits en cuir et les vêtements d'extérieur. Suite à cette nouvelles, les actions cotées à Londres sont en hausse de près de 4%. La maison de luxe britannique a déclaré que les ventes des magasins de détail ont diminué de 9 % au cours de son troisième trimestre, qui s'est terminé le 26 décembre, en raison de la baisse du trafic touristique dans ses magasins. Le groupe a cependant souligné 'une forte croissance des prix de ventes'. 'Nous avons constaté une forte augmentation des prix de ventes, car nos collections et notre communication ont trouvé un écho favorable auprès de la nouvelle clientèle plus jeune ainsi que des clients existants', a déclaré le DG Marco Gobbetti. La société a déclaré qu'elle reste encouragée par la forte surperformance des prix de ventes et qu'elle s'attend à des progrès continus sur les objectifs stratégiques au cours du trimestre en cours, aidée par des changements dans la composition des canaux de distribution et une réduction des provisions pour stocks. 'Bien que les perspectives à court terme restent incertaines en raison de COVID-19, nous sommes bien placés pour accélérer lorsque la pandémie se calmera', a déclaré Marco Gobbetti.

Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE +1.47%