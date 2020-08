Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry : dans le vert avec l'aide d'un broker Cercle Finance • 17/08/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Burberry gagne plus de 1% et surperforme légèrement la tendance à Londres, avec l'aide de Jefferies qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 12% à 1400 pence sur le titre de la maison de luxe britannique. Le broker a la conviction qu'il y a 'maintenant plus qu'un équilibre en termes de probabilités de léger dépassement ou manquement des attentes à court terme', et voit désormais pour le titre 'un potentiel de baisse limité aux niveaux de prix actuels'.

Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE +1.45%