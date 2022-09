Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Burberry: Daniel Lee, ex-Bottega Veneta, nommé à la création information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - L'action Burberry gagne plus de 3% mercredi matin à la Bourse de Londres après que la maison de luxe britannique a annoncé la nomination au poste de directeur créatif de Daniel Lee, l'ancien responsable artistique de Bottega Veneta.



Vers 10h20 (heure locale), le titre prenait 3,1%, affichant ainsi la plus forte hausse de l'indice FTSE 100.



Daniel Lee, qui rejoindra la société le 3 octobre prochain, sera basé à Londres, où il travaillera sous la responsabilité du directeur général de Burberry, Jonathan Akeroyd.



Né à Bradford (Angleterre), Daniel Lee avait été, entre 2018 et 2021, le directeur créatif de Bottega Veneta, où il avait donné un nouveau souffle à la marque italienne.



'Daniel Lee est largement considéré comme étant à l'origine de la renaissance de la marque et de ses premiers succès, mais il avait soudainement quitté ses fonctions en novembre 2021, sans donner plus d'explications', rappelle un analyste basé à Londres.



Avant sa nomination chez Bottega Veneta, il avait été directeur du prêt-à-porter chez Celine, qu'il avait rejoint en 2012 suite à des passages chez Maison Margiela, Balenciaga et Donna Karan.



Au sein de ses nouvelles fonctions, Daniel Lee supervisera l'ensemble des collections de Burberry. Son premier défilé est prévu en février 2023, à l'occasion de la Fashion Week de Londres.



'Son arrivée constitue un élément positif, sachant que beaucoup d'investisseurs réclamaient une nouvelle perspective aussi bien en termes de création que de conception', souligne l'analyste londonien.