Burberry: confirme ses prévisions sur l'exercice 2023

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 a augmenté de 23% à 2,826 Mds de livres sterling par rapport à l'exercice 2021.



Le bénéfice d'exploitation ajusté est supérieur aux prévisions, en hausse de 38% à TCC à 523 millions de livres sterling. La marge opérationnelle ajustée progresse de +210 pb à TCC à 18,5%. Le BPA dilué est de 97,7 pence contre 92,7 pence l'année dernière.



Le groupe maintient ses prévisions d'une croissance élevée à un chiffre du chiffre d'affaires et d'une augmentation significative de la marge à TCC à moyen terme.



' Nos perspectives dépendent de l'impact de la COVID-19 et du taux de reprise des dépenses de consommation en Chine continentale. Bien que l'environnement macroéconomique actuel crée une certaine incertitude à court terme, nous gérons activement les difficultés de l'inflation ' indique le groupe.



' Sur la base des taux au comptant du 6 mai 2022, nous prévoyons des éléments favorables de 159 millions de livres sterling sur le chiffre d'affaires et de 92 millions de livres sterling sur le bénéfice d'exploitation ajusté au cours de l'exercice 23 '.





