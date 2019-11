Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry : confirme ses prévisions pour 2020 Cercle Finance • 14/11/2019 à 10:33









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 1,3 milliard de livres sterling au 28 septembre 2019, en hausse de 3% par rapport à l'année précédente. “Les chiffres du premier semestre 2020 sont conformes aux prévisions et restent en bonne voie pour atteindre les objectifs financiers malgré des perturbations à Hong Kong” indique le groupe. Le résultat opérationnel ajusté s'inscrit à 187 M£, en baisse de 4% par rapport à l'exercice précédent, malgré l'impact des pertes de valeur liées aux magasins à Hong Kong. Le BPA dilué ajusté a augmenté de 1%. Le groupe maintient ses prévisions pour 2020 avec une marge opérationnelle ajustée et un chiffre d'affaires globalement stable, malgré la pression supplémentaire exercée sur la marge brute par les perturbations à Hong Kong. Marco Gobbetti, Directeur général a déclaré ' Nous sommes satisfaits de notre performance sur le semestre, car nous restons sur la bonne voie pour mener à bien la première phase de notre stratégie. Nous avons publié des résultats financiers conformes aux prévisions, malgré le repli de Hong Kong, et nous confirmons nos perspectives pour l'exercice 2020. '

Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE +4.81%