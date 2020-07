Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry : chute de 5% après son point sur les ventes Cercle Finance • 15/07/2020 à 10:17









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de produits de luxe Burberry a déclaré que ses ventes avaient été gravement affectées par la baisse de la demande en raison du Covid-19 au cours du dernier trimestre et estime qu'il faudra du temps pour revenir aux niveaux d'avant la crise. Suite à cette annonce, le titre chute de plus de 5% à la Bourse de Londres. Le groupe a déclaré que les revenus avaient chuté de 49% à 257 millions de livres à taux de change constants au cours de son premier trimestre fiscal. Burberry a cependant indiqué une amélioration des tendances dans toutes les régions et des chiffres 'prometteurs' pour le mois de juin, avec des ventes en comparable en baisse de seulement 20%. Sur la base de ses performances commerciales sur le mois de juin, la société prévoit une baisse de 15% à 20% des ventes de son deuxième trimestre clos en septembre 2020. Burberry a annoncé des changements organisationnels, notamment la rationalisation de l'espace de bureau, afin de réaliser des économies annualisées de 55 millions de livres, en plus du programme d'économie de 140 millions de livres annoncé précédemment.

Valeurs associées BURBERRY GROUP LSE -5.92%