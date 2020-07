Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry accuse une chute de 45% de ses ventes au T1, supprime des emplois Reuters • 15/07/2020 à 10:05









LONDRES, 15 juillet (Reuters) - Le groupe britannique de luxe Burberry BRBY.L a fait état mercredi d'un recul de 45% de ses ventes à périmètre comparable au cours d'un premier trimestre sévèrement touché par l'épidémie du coronavirus, bien que le déclin se soit toutefois atténué en juin avec une chute limitée à 20% grâce à la reprise de la demande en Chine continentale et en Corée du Sud. Le groupe a par ailleurs annoncé la suppression de 500 postes dans le monde, dont 150 au sein de son siège social à Londres. Marco Gobbetti, le directeur général du groupe, a déclaré qu'un retour de la demande pour les produits de luxe au niveau d'avant la crise serait lent et lié à la reprise des voyages internationaux. Mais il s'est dit "encouragé par l'amélioration des tendances dans toutes les régions". Les analystes s'attendaient à un déclin des ventes de 49% au premier trimestre à périmètre comparable, selon un consensus compilé par la société. Burberry s'attend à voir ses revenus du deuxième trimestre encore affectés par la crise du coronavirus en raison de la baisse du tourisme et de la fermeture de certains de ses magasins. Sur la base de la baisse de 20% des ventes enregistrée en juin, le groupe prévoit un repli d'environ 15% à 20% de ses ventes sur l'ensemble du deuxième trimestre. (Paul Sandle, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

