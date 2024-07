Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Burberry : -20% en 48H, nouveau plancher historique à 711£ information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) - Suite à son 'warning' du 15/07 (et des résultats très décevants), Burberry dévisse de -20% en 48H pour inscrire un nouveau plancher historique à 711£ : à ce rythme, le le titre sera bientôt divisé par 4 par rapport à son zénith de fin avril 2023 (2.650£), le prochain objectif étant 660/670£.





Valeurs associées BURBERRY GROUP 709,40 GBX LSE -4,65%