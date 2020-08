Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bunzl : deux acquisitions aux Etats-Unis et en Irlande Cercle Finance • 24/08/2020 à 10:38









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses semestriels, Bunzl fait part d'accords en vue des acquisitions de MCR Safety, société américaine d'équipements de protection individuelle, et d'Abco Kovex, distributeur d'emballages flexibles en Irlande. Ayant son siège social à Memphis (Tennessee), MCR Safety dispose aussi de sites en Europe et en Amériques Latine et a généré un chiffre d'affaires de 248 millions de dollars l'année dernière. Son acquisition devrait être finalisée vers la fin août. Basé à Dublin, Abco Kovex dispose d'activités au Royaume Uni auprès de l'agroalimentaire, la construction et d'autres secteurs. Ses revenus se sont montés à 23 millions d'euros en 2019 et la finalisation de son rachat reste soumise au feu vert des autorités irlandaises.

