Bunzl : bien orienté après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Bunzl prend près de 4% à Londres, après la publication par le groupe de distribution et d'externalisation, d'un profit avant impôt ajusté en hausse de 16,1% à 306,8 millions de livres sterling au titre des six premiers mois de 2020. A près de 4,85 milliards de livres, son chiffre d'affaires a augmenté de 7% (+6,7% hors effets de changes) tandis que sa marge opérationnelle s'est améliorée de 30 points de base à 7%, traduisant ainsi une 'résilience face aux défis posés par la pandémie de Covid-19'. S'il s'attend à des conditions d'activité difficiles au second semestre, le groupe britannique indique rétablir son dividende final 2019 de 35,8 pence par action, s'ajoutant à un acompte sur dividende 2020 en hausse de 1,9% à 15,8 pence par action.

Valeurs associées BUNZL LSE +3.74% BUNZL LSE -1.13%