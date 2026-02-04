Bunge prévoit un bénéfice inférieur à ses estimations pour 2026 en raison de l'incertitude macroéconomique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, un contexte, ajoute une citation du directeur général, ajoute des actions en baisse dans les échanges de pré-marché)

Bunge annonce son plus faible bénéfice trimestriel et annuel depuis 2019

La surabondance de céréales et les turbulences commerciales ont un impact sur la rentabilité du secteur agroalimentaire

Les retards dans la politique des biocarburants affectent la rentabilité de Bunge et les décisions du marché

par Karl Plume et Pooja Menon

Bunge Global BG.N a annoncé mercredi des perspectives de bénéfices pour 2026 inférieures aux attentes des analystes, la volatilité du marché des matières premières et les marges serrées qui ont pesé sur les bénéfices l'année dernière restant un vent contraire pour le plus grand transformateur d'oléagineux au monde.

La société basée dans le Missouri a publié son quatrième trimestre le plus faible et son bénéfice annuel ajusté le plus bas depuis 2019.

Les actions de Bunge étaient en baisse de 5 % dans les échanges avant bourse après avoir grimpé de plus de 30 % depuis le début de l'année.

Une surabondance mondiale de céréales a pesé sur les prix des récoltes, amoindri la transformation et érodé la rentabilité du secteur agroalimentaire, affectant Bunge et ses pairs tels que ADM ADM.N et Cargill. Les turbulences commerciales déclenchées par les guerres tarifaires du président américain Trump et l'incertitude quant aux politiques en matière de biocarburants ont également pesé sur les bénéfices, les clients étant devenus plus prudents en raison de l'incertitude du marché, réticents à conclure des contrats au-delà du court terme.

Bunge a déclaré un bénéfice ajusté de 1,99 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, en baisse par rapport à 2,13 $ un an plus tôt, mais supérieur à l'estimation consensuelle des analystes de 1,81 $, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2025 a chuté à 7,57 dollars par action, contre 9,19 dollars un an plus tôt.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 7,50 et 8,00 dollars, ce qui est inférieur aux attentes de Wall Street (8,71 dollars).

L'augmentation de la capacité de manutention et de traitement des céréales de Bunge à la suite de sa fusion avec Viterra à la mi-2025 a stimulé les volumes et les revenus, mais les perturbations commerciales et les retards dans la finalisation des politiques relatives aux biocarburants ont pesé sur la rentabilité, en particulier aux États-Unis.

Le directeur général de Bunge, Greg Heckman, a déclaré que "la visibilité à long terme reste limitée dans des conditions de marché dynamiques." Le département du Trésor américain a publié mardi des propositions de règles régissant la manière dont les fabricants de biocarburants peuvent accéder à des crédits d'impôt plus importants pour la production de carburants verts. Ces règles encourageraient l'utilisation de matières premières provenant de cultures oléagineuses nord-américaines telles que le soja et le canola et incluraient des ajustements à la méthodologie de calcul de l'intensité en carbone des matières premières. Le marché attend toujours les règles finales sur les quotas de mélange de biocarburants, attendues le mois prochain . On s'attend à ce que les quotas restent proches d'une proposition initiale visant à augmenter les volumes, tout en abandonnant un plan visant à pénaliser les importations de carburants renouvelables et de matières premières. Le négociant en céréales concurrent Archer-Daniels-Midland, dont les activités sont plus concentrées aux États-Unis, a prévu pour 2026 un bénéfice ajusté inférieur aux attentes des analystes mardi, en raison du report de la politique américaine en matière de biocarburants.