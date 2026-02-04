Bunge prévoit pour 2026 un bénéfice inférieur aux attentes en raison de l'incertitude macroéconomique

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Bunge BG.N a annoncé mercredi un bénéfice ajusté pour l'année en cours inférieur aux attentes des analystes, alors que la volatilité des marchés des matières premières et le resserrement des marges pénalisent le négociant mondial en céréales.

L'effondrement des prix des céréales, la faiblesse des marges de traitement des récoltes et les tensions géopolitiques ont érodé la rentabilité du secteur, affectant Bunge et ses pairs tels qu'ADM ADM.N et Cargill.

Les dirigeants de Bunge avaient signalé en novembre dernier que l' incertitude concernant la politique commerciale et les biocarburants pèserait sur les bénéfices du quatrième trimestre, car les agriculteurs qui vendent leurs récoltes à l'entreprise et les clients qui achètent ses produits sont réticents à conclure des contrats au-delà du court terme.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que l'administration Trump prévoyait de finaliser les quotas de mélange de biocarburants pour 2026 au début du mois de mars . Ces quotas étaient initialement prévus pour la fin octobre 2025.

Ce retard a repoussé à 2026 l'un des choix les plus importants de l'administration en matière de politique énergétique. En l'absence de clarté sur les quotas, les entreprises ont déclaré qu'elles étaient obligées de suspendre les accords et les décisions de dépenses qui déterminent la production et les marges.

Le négociant en céréales concurrent Archer-Daniels-Midland, dont les activités sont plus concentrées aux États-Unis, a prévu pour 2026 un bénéfice ajusté inférieur aux attentes des analystes mardi, en raison du report de la politique américaine en matière de biocarburants.

Bunge a déclaré un bénéfice ajusté de 1,99 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, en baisse par rapport aux 2,13 $ par action de l'année précédente, mais supérieur à l'estimation consensuelle des analystes de 1,81 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société basée dans le Missouri prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 7,50 et 8,00 dollars, contre 8,71 dollars attendus par Wall Street.