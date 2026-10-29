Bunge dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à de solides marges de trituration

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(Bunge confirme ses prévisions de résultats pour 2026 et s'exprime sur la demande d'huiles végétales ainsi que sur les ventes des agriculteurs après les élections au Brésil)

Le négociant en céréales Bunge BG.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à des marges de transformation solides sur le soja et d’autres graines oléagineuses.

La société basée dans le Missouri a affiché un bénéfice ajusté de 2,56 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,44 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires net trimestriel issu de la transformation et du raffinage du soja a progressé de 5,4 % en glissement annuel, à 11,4 milliards de dollars au cours du trimestre

* Bunge a maintenu ses prévisions pour 2026, tablant sur un bénéfice par action compris entre 9,25 et 9,75 dollars

* Les prix du maïs et du soja américains ont bondi depuis le début du conflit avec l’Iran, incitant les agriculteurs à accélérer les ventes de céréales issues de la récolte de l’année dernière après avoir retenu leurs stocks pendant des mois en raison de la faiblesse persistante des prix

* Cette flambée, alimentée par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, a déclenché une vague de ventes dans tout le Midwest, les agriculteurs transférant leur maïs, leur soja et leur blé de leurs silos vers les producteurs d’éthanol et les principaux négociants en céréales tels qu’Archer-Daniels-Midland ADM.N et Bunge

* Les cours du pétrole ont également bondi en raison de la guerre, ce qui a à son tour fait grimper les prix des cultures utilisées pour la production de biocarburants O/R

* Bunge s'attend à ce que la forte demande en huiles végétales se maintienne une fois que les prix mondiaux de l'énergie auront baissé, sous l'effet des obligations de mélange de biocarburants et de la réaffectation des exemptions accordées aux petites raffineries aux États-Unis, a déclaré la société lors d'une conférence téléphonique sur ses résultats. L'offre d'huiles végétales devrait rester tendue jusqu'à l'année prochaine, a-t-elle ajouté

* Les ventes des agriculteurs brésiliens se sont accélérées après la dépréciation de la monnaie BRL= à la suite des élections, a indiqué Bunge lors d’une conférence téléphonique sur ses résultats. La dépréciation de la monnaie a également permis de réduire certains coûts pour Bunge, a précisé la société

* Le segment de transformation et de raffinage des graines oléagineuses de Bunge a enregistré un chiffre d’affaires net trimestriel de 4,3 milliards de dollars, contre 3,6 milliards il y a un an

* Le chiffre d’affaires net trimestriel de son segment de commercialisation et de mouture des céréales a progressé de 5,2 % pour atteindre 6,76 milliards de dollars

* L'action Bunge a progressé de 2,3 % en début de séance

* Son concurrent ADM devrait publier ses résultats le 3 novembre