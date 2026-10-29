Bunge dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à de solides marges de trituration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le négociant en céréales Bunge BG.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à des marges de transformation solides sur le soja et d'autres graines oléagineuses.

La société, dont le siège se trouve dans le Missouri, a annoncé un bénéfice ajusté de 2,56 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,44 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires net trimestriel issu de la transformation et du raffinage du soja a progressé de 5,4 % en glissement annuel, à 11,4 milliards de dollars pour le trimestre

* Les prix américains du maïs et du soja ont bondi depuis le début du conflit avec l’Iran, incitant les agriculteurs à accélérer les ventes de céréales issues de la récolte de l’année dernière après avoir retenu leurs stocks pendant des mois en raison de la faiblesse persistante des prix

* Cette flambée, alimentée par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, a déclenché une vague de ventes dans tout le Midwest, les agriculteurs transférant leur maïs, leur soja et leur blé depuis leurs silos vers les producteurs d’éthanol et les grands négociants en céréales tels qu’Archer-Daniels-Midland ADM.N et Bunge

* Les cours du pétrole ont également flambé en raison de la guerre, ce qui a à son tour fait grimper les prix des cultures utilisées pour la production de biocarburants O/R

* Le segment de transformation et de raffinage des graines oléagineuses de Bunge a enregistré un chiffre d’affaires net trimestriel de 4,3 milliards de dollars, contre 3,6 milliards de dollars il y a un an

* Le chiffre d'affaires net trimestriel de son segment de commercialisation et de mouture des céréales a progressé de 5,2 % pour atteindre 6,76 milliards de dollars

* Son concurrent ADM devrait publier ses résultats le 3 novembre