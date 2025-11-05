 Aller au contenu principal
Bumble prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations dans le cadre de son redressement
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

Bumble BMBL.O a prévu mercredi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes, soulignant les difficultés auxquelles est confronté l'opérateur d'applications de rencontres alors que son ambitieux plan de redressement peine à prendre de l'ampleur.

Les actions de la société basée à Austin, au Texas, ont chuté de 7 % dans les échanges prolongés.

Bumble a remanié sa stratégie cette année sous une nouvelle direction, se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et des outils de sécurité alimentés par l'intelligence artificielle plutôt que sur une expansion agressive.

"Alors que nous nous attendons à ce que notre travail d'amélioration de la base de membres crée des vents contraires à court terme pour les revenus et les métriques d'utilisateurs payants, nous donnons la priorité à la rentabilité et à la flexibilité financière alors que nous investissons dans l'innovation pour stimuler une croissance durable à long terme", a déclaré Kevin Cook, directeur financier, dans un communiqué.

Au troisième trimestre, le nombre total d'utilisateurs payants a chuté de 16 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,6 millions.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 216 à 224 millions de dollars pour le quatrième trimestre, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes (233,3 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

BUMBLE RG-A
5,4200 USD NASDAQ +3,04%
MATCH GROUP
33,1900 USD NASDAQ +5,20%
