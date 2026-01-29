Bumble, Match, Panera Bread et CrunchBase victimes de cyberattaques, selon Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a dit "espérer" mercredi que la politique monétaire ne se laisserait jamais contaminée par la "politique politicienne" après que l'institution a décidé de laisser les taux d'intérêt inchangés, contre ...
Samsung Electronics a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait plus que triplé pour s'établir à un niveau record au quatrième trimestre, la course à l'intelligence artificielle (IA) ayant exacerbé la pénurie de puces et fait bondir les prix. "Le boom de ...
Microsoft a fait état mercredi de dépenses en capital à un niveau record au quatrième trimestre et de ventes légèrement supérieures aux attentes de Wall Street sur la période, ce qui a alimenté la préoccupation des investisseurs, désireux de récolter les bénéfices ...
Meta a dit mercredi revoir à la hausse de 73% ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer sur la "superintelligence", alors que la maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram entend proposer aux utilisateurs une intelligence artificielle ...
