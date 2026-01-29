Bumble, Match, Panera Bread et CrunchBase victimes de cyberattaques, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bumble BMBL.O , Match Group MTCH.O , Panera Bread et CrunchBase ont été touchés par une vague de cyberattaques, a rapporté Bloomberg News mercredi.