Budget-La Pologne disposée à lever son veto si l'Union justifie le lien avec l'Etat de droit

BRUXELLES, 3 décembre (Reuters) - Varsovie pourrait lever le veto opposé sur le budget européen si les dirigeants de l'Union approuvaient une déclaration justifiant le lien établi entre le déblocage de fonds européen et les sanctions encourues en cas d'infractions aux règles de l'Etat de droit, a déclaré jeudi le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Gowin. S'exprimant devant la presse après avoir rencontré plusieurs dirigeants de la Commission européenne, Jaroslaw Gowin a dit que son pays avait pris conscience des risques qu'impliquaient le veto opposé au projet de budget pluriannuel de 1.100 milliards d'euros et au plan de relance de 750 milliards. "Nous réalisons tous qu'avec un veto, il y aura un budget provisoire qui, contrairement à ce que certains disent en Pologne, ne serait pas bon pour nous", a-t-il expliqué. S'il n'était pas possible que l'Union engage une renégociation de l'encadrement de l'Etat de droit, à laquelle la Pologne et la Hongrie s'opposent, Varsovie pourrait accepter qu'une déclaration contraignante soit attachée au budget européen. "La déclaration explicative, préparée par la Commission, devra être approuvée par les dirigeants. Elle devra clairement indiquer que la question de l'Etat de droit ne devra pas être utilisée pour exercer une quelconque pression sur des Etats membres pour des motifs autre que l'emploi approprié de fonds européens", a-t-il dit. (Jan Strupczewski; version française Nicolas Delame)

