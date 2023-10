BT: veut initier les personnes âgées au jargon d'Internet information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 10:47

(CercleFinance.com) - BT Group annonce s'être associé à la lexicographe Susie Dent dans le but d'aider les personnes âgées et exclues du numérique à mieux comprendre le jargon utilisé sur la toile.



En effet, une récente étude conduite par BT Group a révélé qu'une personne âgée sur six admettait se sentir ' déconcertée ' par le vocabulaire lié à Internet, et que 78 % d'entre-elles se sentaient laissées pour compte par leur manque de connaissances.



Par conséquent, Susie Dent, BT Group et l'association caritative britannique AbilityNet se sont associés pour créer un dictionnaire numérique, qui identifie et explique simplement les expressions mal comprises et les plus fréquemment utilisées sur Internet.



Les mots les plus énigmatiques étaient notamment 'lien hypertexte' (41 % d'incompris), 'QR Code' (24 %) et 'le cloud' (23 %).



Plus de 10% des personnes interrogées estimaient même que les termes en ligne sont si compliqués qu'apprendre une langue étrangère serait probablement plus facile.