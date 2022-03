Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: vers une meilleure connectivité dans les villes information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - BT annonce s'être associé à plusieurs autorités locales du Royaume-Uni, notamment à Londres, Leeds et Birmingham, dans le cadre du renforcement de la couverture mobile de ces villes, via l'installation d'antennes à petites cellules sur le mobilier urbain comme les lampadaires ou les colonnes de vidéosurveillance.



Les petites cellules sont des cellules radio mobiles qui permettent d'offrir une meilleure couverture au niveau de la rue, où il est souvent impossible d'installer des mâts mobiles plus grands.



Le programme permettra aux clients EE de profiter de vitesses de données ininterrompues allant jusqu'à 300 Mbps dans des régions telles que Croydon, Leeds, Édimbourg, Glasgow et Nottingham, indique BT.



L'opérateur indique travailler également avec d'autres opérateurs de réseaux mobiles britanniques afin de déployer de petites cellules à travers le Royaume-Uni afin d'étendre et de densifier leur couverture de réseau mobile à haut débit.







