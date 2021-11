Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : vers la communication par satellite avec OneWeb information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 12:47









(CercleFinance.com) - BT annonce avoir convenu des termes d'un nouvel accord avec OneWeb - une constellation d'environ 650 satellites de télécommunications à orbite basse - portant sur la fourniture de services de communication BT par satellite en orbite terrestre basse (LEO). BT va ainsi tester la manière dont la technologie de satellite à orbite basse peut s'intégrer à ses capacités terrestres existantes et répondre aux besoins de communication des clients. En cas de succès, BT commencera les premiers essais en direct avec les clients au début de l'année prochaine. Le partenariat couvrira une gamme croissante de solutions de connectivité à travers le monde ainsi que des opportunités spécifiques pour le marché britannique. 'Les solutions satellitaires constitueront une partie importante de nos plans pour étendre la connectivité à travers le Royaume-Uni et dans le monde, et pour diversifier davantage la gamme de services que nous pouvons offrir à nos clients', a commenté Philip Jansen, directeur général de BT Group.

Valeurs associées BT GROUP LSE -1.00%