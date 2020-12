Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : vers des corridors de drones commerciaux Cercle Finance • 15/12/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - BT annonce que le consortium qu'il a formé avec Altitude Angel et un certain nombre de start-ups technologiques britanniques, a été sélectionné par UK Research and Innovation pour livrer le 'Project XCelerate' - un projet qui établira le premier corridor de drones commerciaux du Royaume-Uni, en espace aérien ouvert et illimité, situé au sud de Reading, Berkshire. À l'été 2021, le projet effectuera des essais en vol le long du corridor de 8 km pour démontrer comment les drones peuvent fonctionner en toute sécurité dans le même espace aérien que l'aviation habitée, indique BT. Le consortium présentera notamment des cas d'utilisation clés comme les soins de santé ou les services d'urgence pour illustrer comment les livraisons et l'inspection par drone peuvent apporter d'innombrables avantages aux entreprises, au secteur public et aux citoyens britanniques. Gerry McQuade, directeur général de l'unité Enterprise de BT, a déclaré: 'Alors que le nombre de drones continue d'augmenter, il est urgent d'intégrer en toute sécurité les drones commerciaux dans l'espace aérien mondial aux côtés de l'aviation habitée. En montrant comment les drones peuvent fournir au public des services améliorés et potentiellement vitaux, nous visons à accélérer l'adoption de drones entièrement automatisés dans l'espace aérien britannique illimité de manière sûre et responsable. '

Valeurs associées BT GROUP LSE +1.60%