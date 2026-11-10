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BT va reporter le lancement de Starlink jusqu'à ce que la "polémique" autour de l'Ukraine s'apaise, a déclaré sa directrice générale au Financial Times
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 07:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BT ne conclura pas de partenariat avec Starlink, la société d’Elon Musk, tant que la "polémique" autour des récentes perturbations du système de communications par satellite en Ukraine ne se sera pas apaisée, a déclaré la directrice générale Allison Kirkby dans une interview accordée au Financial Times et publiée mardi.

Le rôle de Starlink dans la guerre en Ukraine a fait l'objet d'une attention particulière le mois dernier, après que des limitations de débit ont entravé les efforts visant à intercepter des drones russes et contraint certaines opérations à être annulées.

Voici quelques détails:

* L’Ukraine utilise Starlink pour ses communications sur le champ de bataille et ses opérations de drones. La restriction du service satellite a entravé les missions de drones d’attaque et de défense aérienne du pays contre la Russie

* Le président américain Donald Trump avait déclaré le mois dernier que le directeur général de SpaceX SPCX.O , Elon Musk, avait rétabli l’accès de l’Ukraine à Starlink. Musk avait accusé l’armée ukrainienne d’avoir enfreint les conditions d’utilisation de l’entreprise

* Ni Musk ni le gouvernement américain n’ont reconnu la responsabilité de la suspension de Starlink ou de Starshield en Ukraine, et tous deux ont déclaré publiquement que de telles décisions ne pouvaient avoir été prises que par l’autre partie

* La directrice générale de BT a déclaré que le service était "prêt à être lancé", mais que BT restait "prudent quant à la façon dont Starlink pourrait être perçu en ce moment, compte tenu de ce qui s’est passé en Ukraine", selon l’interview accordée au Financial Times

* "Nous ne le lancerons de manière proactive que lorsque nous estimerons que la polémique autour d’Elon Musk et de Starlink, liée à la situation en Ukraine, se sera un peu apaisée", a déclaré Kirkby au FT

* BT avait annoncé son partenariat avec la société d’Elon Musk l’année dernière, les services devant initialement être disponibles d’ici fin 2026

* Kirkby a ajouté que BT lancerait l’accès haut débit par satellite avec Starlink "dans les mois à venir", a rapporté le FT

* Ni BT ni Starlink n’ont répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures d’ouverture habituelles

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