BT : va déployer un réseau pour Fiat Chrysler Automobile

(CercleFinance.com) - L'opérateur britannique BT a fait savoir aujourd'hui qu'il allait déployer un nouveau réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) pour le compte de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en Europe. Le nouveau SD-WAN fournira à l'entreprise automobile un réseau agile optimisé pour le cloud. FCA pourra ainsi proposer une expérience utilisateur optimale sur des appareils et machines répartis à travers 95 sites, dont 11 usines de fabrication. La solution sera déployée sur une infrastructure hybride offrant à l'entreprise un choix de connectivité adaptée à chaque application.

