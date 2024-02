Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: va céder la BT Tower de Londres à MCR Hotels pour 275 M£ information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - BT Group annonce ce matin avoir accepté de vendre la BT Tower, située dans le centre de Londres, pour 275 millions de livres sterling à MCR Hotels, qui prévoit de la préserver en tant qu'hôtel emblématique.



La BT Tower est depuis longtemps un site important pour l'activité Media & Broadcast du groupe BT, en tant que l'un des principaux points d'échange mondiaux pour la télévision en direct.



'Elle a joué un rôle essentiel dans la transmission des appels et signaux de télévision, mais nous diffusons de plus en plus de contenu et de communication via d'autres moyens. Cet accord avec MCR permettra à BT Tower de prendre une nouvelle vocation, en préservant ce bâtiment emblématique pour les décennies à venir' a expliqué en substance Brent Mathews, directeur immobilier du groupe BT.





Valeurs associées BT GROUP LSE +0.51%