BT: utilise le service de codage Amazon CodeWhisperer

(CercleFinance.com) - BT fait savoir que son unité numérique a déployé Amazon CodeWhisperer, un service de codage assisté par l'intelligence artificielle (IA) développé par Amazon Web Services (AWS), afin de fournir une assistance au codage à ses ingénieurs logiciels.



Amazon CodeWhisperer a la capacité de fournir des suggestions de code en temps réel basées sur l'IA (des extraits de code aux fonctions complètes) dans plusieurs environnements de développement intégrés (IDE).



En aidant les développeurs à coder de manière plus responsable et plus sécurisée, Amazon CodeWhisperer filtre les suggestions de code qui pourraient être considérées comme biaisées ou injustes et peut signaler les suggestions de code.



BT Group assure que Amazon CodeWhisperer l'aide à améliorer sa productivité en fournissant à ses ingénieurs logiciels un assistant de codage sophistiqué, en automatisant les tâches chronophages et souvent répétitives.



La solution fournit déjà 15 à 20 suggestions de code par utilisateur actif et par jour pour BT Group, avec un taux d'acceptation de 37 % par ses ingénieurs logiciels qui utilisent la plateforme.





