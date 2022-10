Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BT: teste ses technologies dans une maison de soin information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 11:59

(CercleFinance.com) - BT annonce la mise en place d'un programme pilote, en partenariat avec Home Group, consistant à équiper les appartements de 12 résidents de la maison de soin Webb Ellis Court, à Scarborough (Angleterre), avec une suite de technologies intelligentes conçues pour faciliter la vie des résidents.



Des capteurs sont reliés à des appareils électriques tels que des téléviseurs, des bouilloires et des réfrigérateurs à l'aide de prises intelligentes, ainsi qu'à des points d'accès clés dans les maisons, y compris les portes.



Selon BT, la technologie soutient la sécurité des résidents en enregistrant chaque fois que l'équipement est utilisé ou lorsque des parties de la maison ont été consultées, ce qui permet au personnel sur place de remarquer en temps réel des schémas inhabituels.



Les données sont alors utilisées pour aider à cartographier les routines des résidents et identifier automatiquement les changements qui pourraient indiquer une maladie ou une blessure et permettre aux soignants d'intervenir rapidement pour permettre aux résidents de vivre plus confortablement et de rester indépendants plus longtemps.