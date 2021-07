BT : teste de nouvelles solutions IoT dans le port d'Ipswich

(CercleFinance.com) - BT annonce tester la prochaine génération de solutions IoT (Internet des objets) et de capteurs dans le port d'Ipswich, en partenariat avec l'association des ports britanniques (Associated British Ports - ABP) afin d'améliorer le traitement et le déplacement des marchandises mais aussi de numériser les processus logistiques et opérationnels.

ABP et BT ont ainsi installé des dispositifs IoT sur des grues et des équipements de transport, utilisés pour la collecte et le transport des cargaisons à travers le port.

'En déployant notre solution IoT, nous sommes en mesure d'aider à produire des informations intelligentes et exploitables pour aider les équipes sur le terrain à surveiller les équipements en temps réel et à prendre des décisions instantanées et autonomes pour accélérer la chaîne d'approvisionnement', explique Dean Terry, directeur général Corporate and Public Sector chez BT Entreprise Unit.