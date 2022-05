Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: signe un accord avec AWS autour du cloud information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 12:02









(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui que son pôle numérique avait signé un accord avec Amazon Web Services (AWS) dans le cadre de sa volonté de transformer son infrastructure et ses applications internes en une nouvelle architecture axée sur le cloud.



Cet effort contribuera à accélérer les plans de BT visant à créer et à innover plus rapidement sur une nouvelle suite de produits et services numériques et à réduire les coûts de maintenance informatique.



Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation de BT qui vise à générer 2 milliards de livres sterling d'économies brutes annualisées d'ici la fin de l'exercice 2024.





Valeurs associées BT GROUP LSE +0.25%