BT: se prépare au départ du directeur général

(CercleFinance.com) - BT Group annonce que son directeur général, Philip Jansen, a informé le Conseil qu'il avait l'intention de quitter ses fonctions 'au moment opportun' au cours des 12prochains mois.



En prévision de cela, le comité des nominations du conseil d'administration a mené un processus formel de succession.



Adam Crozier, président du groupe BT, a indiqué que 'le processus de succession pour remplacer Philip est quelque chose pour lequel le conseil était bien préparé'.



'Tous les candidats appropriés sont à l'étude et nous prévoyons de pouvoir informer le marché des progrès réalisés au cours de l'été. En attendant, les affaires se poursuivent comme d'habitude et nous nous concentrons sur l'exécution de nos plans et la livraison pour toutes nos parties prenantes', a-t-il ajouté.





Valeurs associées BT GROUP LSE +0.04%