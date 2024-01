Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: se développe dans les bornes de recharge via Etc. information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - BT fait savoir que Etc., sa branche startup et incubation numérique, va alimenter sa première unité de recharge pour véhicules électriques construite à partir d'une armoire de rue traditionnellement utilisée pour stocker les câbles haut débit et téléphoniques.



Cette annonce marque la première étape du déploiement de nouveaux essais techniques, explorant la possibilité de mettre à niveau jusqu'à 60 000 armoires pour aider à atteindre les objectifs de développement durable du gouvernement et à décarboner le système de transport au Royaume-Uni.



Selon BT, ce projet pilote marque 'une étape importante dans le cheminement vers la carbo-neutralité'.



Etc. a annoncé son premier site d'installation à East Lothian, en Écosse, et d'autres projets pilotes seront déployés à travers le Royaume-Uni dans les mois à venir.





