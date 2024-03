Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: s'associe à Broadpeak dans le streaming video information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - BT Group annonce s'associer avec Broadpeak, l'un des principaux fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu (CDN), de solutions de streaming vidéo pour les fournisseurs de contenu et les opérateurs de télévision payante du monde entier, autour d'une nouvelle solution de streaming vidéo en direct.



La solution MAUD (Multicast-Assisted Unicast Delivery) permettra 'un streaming vidéo en direct plus fiable, efficace et durable'.



Selon BT, un certain nombre de grands diffuseurs et sociétés de contenu devraient tester cette solution révolutionnaire en 2024.



' À mesure que de plus en plus d'événements en direct se déplacent en ligne - ou uniquement en ligne - nous constatons une forte augmentation du trafic. MAUD est un développement révolutionnaire dans la façon dont la vidéo en direct est diffusée sur Internet', a déclaré Howard Watson, directeur de la sécurité et des réseaux chez BT Group.





