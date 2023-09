Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: réouverture du site de Glasgow après rénovation information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - BT Group a réaffirmé aujourd'hui son engagement envers Glasgow (Écosse), en rouvrant officiellement son bâtiment de Clydeside, en centre-ville, après une rénovation de plusieurs millions de livres sterling.



Le bureau, connu sous le nom d'Alexander Bain House, avait ouvert ses portes en 2001.



En tant que site clé dans les projets futurs de l'entreprise, le bâtiment accueillera désormais environ 2 000 collègues du groupe BT, qui comprend EE, BT et Openreach.



Le site de Glasgow a été désigné comme site important à long terme pour BT Group en 2020 dans le cadre du ' Better Workplace Programme ' de l'entreprise - le plus grand programme d'amélioration et de consolidation du lieu de travail de ce type jamais entrepris au Royaume-Uni.







