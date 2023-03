Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BT: réouverture du site de Belfast après un vaste chantier information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 14:29

(CercleFinance.com) - BT Group annonce la réouverture officielle de son site de Riverside Tower, à Belfast (Irlande du Nord) après un chantier de rénovation de plusieurs millions de livres sterling.



Ce lieu stratégique, porte étendard du groupe dans le pays, constitue ' un lieu de travail fantastique et moderne ' et doit accueillir quelque 2000 salariés de BT Group qui comprend aussi EE, BT Business et Openreach.



Belfast a été désignée comme site important à long terme pour BT Group en 2021 dans le cadre du 'Better Workplace Programme' de l'entreprise - le plus grand programme d'amélioration et de consolidation du lieu de travail de ce type jamais entrepris au Royaume-Uni.